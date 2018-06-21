Во Львове состоится масштабный концерт к юбилею Кузьмы "Скрябина"

16:31, 21 июня 2018
Общество
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Концерт состоится 15 сентября / Фото УНИАН

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Как известно, 2 февраля 2015 года страшная авария унесла жизнь легенды украинского шоу-бизнеса Андрея Кузьменко. В этом году Андрею "Кузьме" исполнилось бы 50.

15 сентября более двух десятков самых популярных украинских певцов соберутся на "Арене Львов", чтобы вместе с десятками тысяч украинцев спеть песни Кузьмы –  как хитовые, так и малоизвестные композиции.

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Теги: #Кузьма Скрябин