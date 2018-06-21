Во Львове состоится масштабный концерт к юбилею Кузьмы "Скрябина"
16:31, 21 июня 2018Общество
92 0
15 сентября более двух десятков самых популярных украинских певцов соберутся на "Арене Львов", чтобы вместе с десятками тысяч украинцев спеть песни Кузьмы.
Концерт состоится 15 сентября / Фото УНИАН
15 сентября во Львове состоится большой концерт к 50-летию Кузьмы "Скрябина", на котором выступят друзья-музыканты Андрея Кузьменко.
Читайте такжеВ центре Харькова появился мурал с изображением Кузьмы Скрябина (фото)
Как известно, 2 февраля 2015 года страшная авария унесла жизнь легенды украинского шоу-бизнеса Андрея Кузьменко. В этом году Андрею "Кузьме" исполнилось бы 50.
15 сентября более двух десятков самых популярных украинских певцов соберутся на "Арене Львов", чтобы вместе с десятками тысяч украинцев спеть песни Кузьмы – как хитовые, так и малоизвестные композиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter