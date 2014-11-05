Военный эксперт пояснил, для чего в "ДНР" и "ЛНР" объявляли "тотальную мобилизацию"

08:41, 05 ноября 2014
Общество
0 0

Объявленная ранее «тотальная мобилизация» в «ДНР» и «ЛНР» стала прикрытием для процесса комплектования объединенных с боевиками группировок российскими наемниками и военнослужащими РФ.

REUTERS

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Кроме того, как заявил эксперт, продолжается наращивание группировок противника в районах н.п.Первомайск, Стаханов, Донецк, Волноваха, Гранитное, Новоазовск.

Читайте такжеБоевики на Донбассе объявили о создании "регулярной армии" и о "тотальной мобилизации населения"Доукомплектование объединенных ударных тактических групп осуществляется за счёт «замаскированных» под местных боевиков российских военнослужащих, прибывающих из РФ. 

Напомним, по данным Тымчука, в зоне АТО отмечается резкая активизация войск РФ и боевиков, связанная с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс с так называемыми «гуманитарными» конвоями из РФ. Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Донецка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter