Военный эксперт пояснил, для чего в "ДНР" и "ЛНР" объявляли "тотальную мобилизацию"

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Кроме того, как заявил эксперт, продолжается наращивание группировок противника в районах н.п.Первомайск, Стаханов, Донецк, Волноваха, Гранитное, Новоазовск.

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Напомним, по данным Тымчука, в зоне АТО отмечается резкая активизация войск РФ и боевиков, связанная с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс с так называемыми «гуманитарными» конвоями из РФ. Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Донецка.