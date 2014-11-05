Военный эксперт пояснил, для чего в "ДНР" и "ЛНР" объявляли "тотальную мобилизацию"
Объявленная ранее «тотальная мобилизация» в «ДНР» и «ЛНР» стала прикрытием для процесса комплектования объединенных с боевиками группировок российскими наемниками и военнослужащими РФ.
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Кроме того, как заявил эксперт, продолжается наращивание группировок противника в районах н.п.Первомайск, Стаханов, Донецк, Волноваха, Гранитное, Новоазовск.
Читайте такжеБоевики на Донбассе объявили о создании "регулярной армии" и о "тотальной мобилизации населения"Доукомплектование объединенных ударных тактических групп осуществляется за счёт «замаскированных» под местных боевиков российских военнослужащих, прибывающих из РФ.
Напомним, по данным Тымчука, в зоне АТО отмечается резкая активизация войск РФ и боевиков, связанная с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс с так называемыми «гуманитарными» конвоями из РФ. Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Донецка.