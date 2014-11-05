Тымчук: Самая сложная ситуация – в районе Дебальцево и Донецка

Как сообщил в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, за минувшие сутки позиции сил АТО были обстреляны более 40 раз.

Наиболее напряженная ситуация на Дебальцевском и Донецком направлениях - соответственно 18 и 10 огневых ударов.

Читайте такжеРФ стянула к границе 6 "Искандеров" и всячески усиливает военное присутствие на ДонбассеСложной остается обстановка в районе аэропорта г. Донецк - 5 обстрелов, н.п. Никишино, Чернухино – по 3 обстрела, н.п. Орлово-Ивановка, Гранитное, Могила Острая, Золотое, Павлополь, 31-й блок-пост – по 2 обстрела.