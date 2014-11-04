Российские солдаты переодеваются в форму боевиков "ДНР" – Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его словам, за последние сутки прибыло около 15 крытых грузовиков с вооружением и боеприпасами и до 100 человек личного состава. Местным боевикам передан приказ российского командования ни при каких условиях не вступать в контакт с прибывающими военнослужащими РФ.

Одновременно, отметил Тымчук, российским военным, находящимся на Донбассе, доведен приказ о запрете разглашения «информации о перемещении воинских подразделений». Запрещено называть номера частей, их названия, состав, постоянное место дислокации, типы и виды военной техники, состоящей на вооружении.

Читайте такжеЗавтра военные Украины и России попытаются договориться об аэропорте в Донецке - ОБСЕТакже российским военнослужащим предписано вступать в контакты с местными боевиками и жителями исключительно в случае крайней необходимости.