Российские солдаты переодеваются в форму боевиков "ДНР" – Тымчук
В Петровский район Донецка прибывают подразделения армии РФ, переодетые в форму местного «ополчения» с нашивками «ДНР».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
По его словам, за последние сутки прибыло около 15 крытых грузовиков с вооружением и боеприпасами и до 100 человек личного состава. Местным боевикам передан приказ российского командования ни при каких условиях не вступать в контакт с прибывающими военнослужащими РФ.
Одновременно, отметил Тымчук, российским военным, находящимся на Донбассе, доведен приказ о запрете разглашения «информации о перемещении воинских подразделений». Запрещено называть номера частей, их названия, состав, постоянное место дислокации, типы и виды военной техники, состоящей на вооружении.
Читайте такжеЗавтра военные Украины и России попытаются договориться об аэропорте в Донецке - ОБСЕТакже российским военнослужащим предписано вступать в контакты с местными боевиками и жителями исключительно в случае крайней необходимости.