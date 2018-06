Палеонтологи назвали ископаемую осу в честь Дэвида Боуи

Ученые назвали вид ископаемых ос, который нашли в Юго-восточной Азии, в честь Зигги Стардаста - знаменитого персонажа Дэвида Боуи, передает "Новое время" со ссылкой на Popular Mechanics. Необычную находку в древнем янтаре на рудниках Мьянмы сделал студент-энтомолог Лонгфэн Ли.

Читайте такжеВ Мьянме нашли хвост крохотного пернатого родственника тиранозавра (фото)В кусочках янтаря были найдены два вида ископаемых ос. Первая из них была получила имя Proteroscelio nexus, а вторая была названа Archaeoteleia astropulvis в честь Дэвида Боуи и Зигги Стардаста.

Зигги Стардаст - вымышленный персонаж, созданный Дэвидом Боуи, заглавный персонаж его концептуального глэм-рок-альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars. Фамилия Зигги переводится как "звездная пыль", то есть "astropulvis" на латыни.

По словам ученых, латинское название осы, Archaeoteleia astropulvis, "напоминает альтер эго позднего Дэвида Боуи, Зигги Стардаста", а также относится к "древнему источнику атомов, которые составляют нашу планету и ее жителей".

На самом деле, это не первый случай, когда Дэвид Боуи вошел в номенклатуру названий видов. В 2008 году паук-охотник был назван Heteropoda davidbowie. Но это первое насекомое, названное в честь музыканта посмертно.

В этом году также в янтаре из Мьянмы китайские орнитологи обнаружили прекрасно сохранившиеся очертания птенца возрастом примерно сто миллионов лет.