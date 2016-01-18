SpaceX не смогла успешно приземлить ракету-носитель на плавучую платформу

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Первая ступень на беспилотном корабле, однако похоже на жесткую посадку", - сообщила SpaceX в сети Twitter. Впоследствии владелец SpaceX Илон Маск уточнил, что после посадки ракета-носитель перевернулась.

First stage on target at droneship but looks like hard landing; broke landing leg. Primary mission remains nominal → https://t.co/tdni53IviI — SpaceX (@SpaceX) January 17, 2016

Ракета со спутником Jason-3, который был изготовлен совместными усилиями Франции и Соединенных Штатов, стартовала с базы ВВС США Vandenberg в Калифорнии, в 10:42 по местному времени. Запуск прошел успешно.

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После отработки, первая ступень ракеты-носителя отделилась, а вторая ступень продолжила выведение спутника на орбиту. Первая ступень попыталась сесть на плавучую платформу, однако это осуществить не удалось.

Это уже четвертая неудачная попытка совершить океанскую посадку Falcon 9.

Как сообщал УНИАН, NASA запустило ракету SpaceX Falcon 9 для доставки погодного спутника Jason 3.