Слухи о неграмотности интернетчиков сильно преувеличены

Сетевой жаргон не только не уничтожает английский язык, а, напротив, является "лингвистическим возрождением". Об этом говорится в статье исследователей из Торонтского университета, которая будет опубликована в весеннем номере журнала American Speech. Содержание статьи пересказало издание Ars Technica.

Ученые Сали Тальямонте (Sali Tagliamonte) и Дерек Денис (Derek Denis) изучили свыше миллиона слов из переписки пользователей в возрасте от 15 до 20 лет и сравнили их с 250 тысячами слов живой речи.

Оказалось, что подростки не так часто используют сокращения в интернет-диалогах, как принято считать. Только 2,4 процента всех высказываний приходится на слова вроде "LOL" (laugh out loud) или "OMG" (oh my God). Они также в 90 процентах случаев предпочитают использовать правильное "you" (ты) вместо жаргонного "u". В письменной речи они гораздо правильнее строят фразы.

Тальямонте уже несколько лет занимается изучением сетевого сленга. Еще в 2006 году он утверждал, что интернетчики очень живо управляются с языком, и тем, кто опасается за их грамотность, не стоит волноваться.

Лента.ру