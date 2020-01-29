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SpaceX запустила на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink (видео)

16:45, 29 января 2020
Наука и IT
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SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 / фото twitter.com/SpaceX/status

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Компания проводила трансляцию запуска.

Сначала запуск спутников должен был состояться 27 января, но его перенесли на 28 января, а затем еще раз на 29 января.

Первая ступень ракеты Falcon 9 в автоматическом режиме уже сделала посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Первые спутники Starlink запустили в мае 2019 года. Они предназначены для того, чтобы покрыть всю планету спутниковым интернетом. В ноябре SpaceX запустила вторую партию спутников.

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