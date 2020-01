SpaceX запустила на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink (видео)

Первая ступень ракеты Falcon 9 в автоматическом режиме уже сделала посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Аэрокосмическая компания SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 со спутниками 60 для интернета Starlink. Читайте такжеSpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon (видео) Компания проводила трансляцию запуска. Сначала запуск спутников должен был состояться 27 января, но его перенесли на 28 января, а затем еще раз на 29 января. Первая ступень ракеты Falcon 9 в автоматическом режиме уже сделала посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Первые спутники Starlink запустили в мае 2019 года. Они предназначены для того, чтобы покрыть всю планету спутниковым интернетом. В ноябре SpaceX запустила вторую партию спутников. Liftoff! pic.twitter.com/rFRtJuTXFL — SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020

