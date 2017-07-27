Посол Италии в России оправдывает аннексию Крыма: назвал ее "голосованием страны за независимость"

Посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини заявил, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе". Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera, передает "ЕвроПравда".

"Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе. Никто не отрицает право суверенного государства присоединиться к международной организации, но нет никаких сомнений в том, что переговоры ЕС с Украиной имели сильные политические мотивы: это была явная попытка вывести Киев из-под исторического влияния России. Если это было целью, то ЕС не удалось этого сделать. Мы не должны были недооценивать исторические и экономические связи между Москвой и Киевом. Это было серьезной ошибкой", - сказал посол.

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Он также заявил, что европейские санкции против РФ вряд ли достигнут цели, для которой они предназначены, а именно - заставить Москву изменить свое поведение в Украине.

"Сегодня Европа немного связана Минскими соглашениями, которые почти не продвигаются, ситуация на местах остается неоднозначной. Я считаю, что Европа могла бы дать четкие сигналы обеим сторонам, что противостояние больше неприемлемо", - отметил Рагальїні.

Посол добавил, что ЕС мог бы также пересматривать решения о санкциях ежеквартально, а не раз в полгода, как сейчас.

Как известно, официальная позиция итальянского правительства заключается в том, что Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает российскую аннексию Крыма.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.