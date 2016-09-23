"Никакой связи нет": в АП ответили на слова Байдена о риске снятия санкций с РФ в случае провала реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сегодня на брифинге в Киеве.

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«Никакой взаимосвязи между санкциями (против России – УНИАН) и безвизовым режимом (между Украиной и ЕС) нет. Я хотел бы напомнить, что санкции были введены из-за того, что РФ грубо нарушила международные принципы, международное право и Устав ООН», - подчеркнул он.

«Санкции должны быть отменены только тогда, когда эти принципы будут соблюдены, когда будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, в частности это касается Донбасса и Крыма», - заявил заместитель главы Администрации президента Украины.

«Поэтому санкции ни в коей мере не связаны ни с безвизовым режимом, ни с состоянием выполнения, проведения Украиной внутренних реформ не связаны», - подчеркнул Елисеев.

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Как сообщалось, ранее вице-президент США Джо Байден предупредил президента Петра Порошенко о риске снятия Европейским Союзом санкций против России в случае отсутствия прогресса в проведении реформ в Украине.

"Мы знаем, что если они (украинские власти) дадут повод ЕС, то существует по крайней мере пять стран, которые прямо сейчас готовы сказать: "Мы хотим выйти из режима санкций против Москвы", - сказал Байден во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.