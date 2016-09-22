Байден предупредил о риске отмены санкций ЕС против России

Вице-президент подчеркнул, что Украина должна выполнять свои обязательства по проведению политических и экономических реформ, потому что в случае отсутствия прогресса появится риск, что ЕС отойдет от политики санкций в отношении России.

"Мы знаем, что если они (Украина - УНИАН) дадут Евросоюзу повод, есть как минимум 5 стран, которые сразу же захотят отменить санкции против России", - цитирует Reuters заявление Байдена в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

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"Есть желание у европейцев сказать что-то вроде: "Эй, пока Порошенко не стал президентом, это (вероятно, Украина - УНИАН) и так принадлежало России. У них (России - УНИАН) там была кукла (вероятно, Янукович - УНИАН). Тогда какая разница? Зачем нас заставляют заниматься этими санкциями?", - отметил Байден.

Издание замечает, что в обмен на финансовую поддержку со стороны Соединенных Штатов и других западных союзников, Украина пообещала проводить реформы, но прогресс в этом направлении неоднозначный.

Заявление Байдена последовало после того, как он встретился с президентом Украины Петром Порошенко в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Вице-президент настаивал на реформах в энергетическом секторе и в системе судоустройства и одновременно сообщил о том, что Украина выполнила условия для получения гарантий кредитного займа от США в размере 1 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что Байден тратил по два-три часа в неделю в разговорах по телефону с украинскими лидерами со времени начала кризиса в 2014 году, настоятельно призывая их не сворачивать с пути реформ. Также он оказывал давление на Германию, Францию и Италию по вопросам соблюдения политики санкций.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Европейский Союз принял решение о продлении еще на полгода санкций, примененных против 146 граждан и 37 компаний за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Ограничительными мерами предусмотрено замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.