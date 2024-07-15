Начало недели в Киеве будет жарким и сухим, через несколько дней температура должна немного снизится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
А сегодня уже утром воздух в столице прогреется до +29°, а днем температура повысится до +35°...+36°. Дождей не будет, ожидается лишь небольшая облачность.
Ветер переменный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747 миллиметров ртутного столба.
Погода 15 июля - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +29°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°, дождь.
В Тернополе 15 июля ночью будет +22°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°, гроза.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +21°, днем +34°, небольшая облачность.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°.
В Виннице сегодня будет +22°...+37°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +23°...+35°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +24°, днем +37°.
В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +39°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +24°...+35°.
В Одессе 15 июля - практически безоблачно, температура ночью +26°, днем +35°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +39°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +40°.
В Запорожье температура ночью +25°, днем +36°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +36°, возможен небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +25°, днем +36°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +21°...+34°.
В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +37°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.