На юге страны опять ожидается 40-градусная жара.

Начало недели в Украине будет жарким. На западе, а также на севере Украины пройдут дожди с грозами, но температуру они существенно не изменят. Только на крайнем западе старны может быть +29°...+32°, на остальной территории будет +33°...+38°, а на юге местами - до +40°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +25°, днем +36°, гроза.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +29°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°, дождь.

В Тернополе 15 июля ночью будет +22°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +21°, днем +34°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°.

В Виннице сегодня будет +22°...+37°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +23°...+35°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +24°, днем +37°.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +39°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +24°...+35°.

В Одессе 15 июля - практически безоблачно, температура ночью +26°, днем +35°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +39°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +40°.

В Запорожье температура ночью +25°, днем +36°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +36°, возможен небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +25°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +21°...+34°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +37°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.

Приметы погоды 15 июля

Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.

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