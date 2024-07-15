15 июля жара в Украине продлится / фото Pixabay

Начало недели в Украине будет жарким. На западе, а также на севере Украины пройдут дожди с грозами, но температуру они существенно не изменят. Только на крайнем западе старны может быть +29°...+32°, на остальной территории будет +33°...+38°, а на юге местами -  до +40°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +25°, днем +36°, гроза.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +29°, гроза.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°, дождь.
  • В Тернополе 15 июля ночью будет +22°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +21°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°.
  • В Виннице сегодня будет +22°...+37°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +23°...+35°, небольшая облачность, гроза.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +24°, днем +37°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +39°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +24°...+35°.
  • В Одессе 15 июля - практически безоблачно, температура ночью +26°, днем +35°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +39°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +40°.
  • В Запорожье температура ночью +25°, днем +36°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +36°, возможен небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +25°, днем +36°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +21°...+34°.
  • В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +37°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.
15 июля в Украине опять будет 40-градусная жара фото УНИАН

Приметы погоды 15 июля

 Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.

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