Начало недели в Украине будет жарким. На западе, а также на севере Украины пройдут дожди с грозами, но температуру они существенно не изменят. Только на крайнем западе старны может быть +29°...+32°, на остальной территории будет +33°...+38°, а на юге местами - до +40°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +25°, днем +36°, гроза.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +29°, гроза.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°, дождь.
- В Тернополе 15 июля ночью будет +22°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +21°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°.
- В Виннице сегодня будет +22°...+37°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +23°...+35°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +24°, днем +37°.
- В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +39°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +24°...+35°.
- В Одессе 15 июля - практически безоблачно, температура ночью +26°, днем +35°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +39°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +40°.
- В Запорожье температура ночью +25°, днем +36°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +36°, возможен небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +25°, днем +36°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +21°...+34°.
- В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +37°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.
Приметы погоды 15 июля
Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.