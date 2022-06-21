18-летний сын Илона Маска Ксавье Александр решил сменить пол. Известно, что он уже подал соответствующие документы в суд. Такое решение он принял в апреле этого года.
Об этом сообщает издание New York Post. Кроме того, мальчик хочет отказаться от фамилии своего известного на весь мир отца. Так он хочет разорвать все связи с Илоном Маском. Ксавье Александр планирует взять фамилию своей матери.
В социальной сети Twitter опубликованы снимки документов наследника миллиардера. Сообщается, что он подал их в округе Лос-Анджелеса.
"Я уже давно не живу со своим биологическим отцом и не хочу быть каким-либо образом связанным с ним", - отметил парень.
Теперь он стремится к тому, чтобы его признали женщиной и называли Вивиан Дженна Уилсон.
Отметим, Ксавье Александр - сын Илона Маска и его первой жены Джастины Уилсон. Супруги развелись в 2008 году после восьми лет брака.
Напомним, ранее Илон Маск передал украинским разведчикам терминалы Starlink.
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