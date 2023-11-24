Догу обвиняют в неуплате налогов.

Яна Дога - украинская блогерша, за жизнью которой следят миллионы людей. В Instagram на нее подписаны 540 тысяч человек, а в TikTok - более 11 миллионов юзеров.

Недавно Дога решила принять участие еще и в шоу "Супермама", где рассказала, что неплохо зарабатывает благодаря соцсетям. Мамочка призналась, что недавно купила себе Porsche, а на первый год сыну планирует приобрести ему квартиру.

Других участниц шоу заинтересовало, какую сумму в месяц зарабатывает Яна, что может позволить себе такую роскошную жизнь. Блогерша не стала скромничать и ответила, что в TikTok она зарабатывает около 20 тысяч долларов (более 721 000 грн), а в Instagram - 30-50 тысяч долларов (от 884 000 грн до 1,5 миллиона грн). Также Дога проговорилась, что является ФОПом третьей группы.

Видео дня

Соперницы быстро посчитали ее доходы и выяснили, что или Яна не платит налоги, или лжет о своем доходе. А все потому, что лимит на ФОПе в год состовляет 8 миллионов гривень, а доходы Доги в четыре раза больше.

Блогерша начала оправдываться и даже в порыве злости назвала одну из соперниц тупой и приказала ей выйти из-за стола.

Кроме того, весь выпуск Дога по-хамски себя вела. Она провоцировала соперниц на конфликты, унижала их, закрывала им рот. В конце вечера она и вовсе выгнала девушек из своей квартиры.

Реакция сети

Поклонники Яны неоднозначно отреагировали на новый выпуск шоу "Супермамы". В комментариях под ее видео они пишут:

"Где налоги?"

"Самый ужасный выпуск. Деньги, хайп, я, я, я. Ужас"

"Тебе до супермамы, как до неба рачки"

"Где 20 миллионов?"

"Заплати налоги - подарят тебе браслет"

Однако были и те юзеры, которые поддержали Яну после скандала и проигрыша на проекте и пожелали ей развиваться дальше.

Напомним, ранее скандальная участница "Супермамы" публично "разнесла" Карпачева.

Вас также могут заинтересовать новости: