Он жалеет, что слушал продюсеров.

Украинский певец Виталий Козловский, который сейчас служит в ВСУ, объяснил, почему имел русскоязычный репертуар до войны.

Он отметил, что только сейчас понял свою ошибку. Также принимает тот факт, что он как артист, который пел на русском, размывал границы со страной-агрессором.

"Я никогда не мог подумать, что армия будет так близко возле меня и станет реально моей жизнью. Как только началась полномасштабная война, это сильно повлияло на мое сознание. Я понял, что я ответственный за то, что делал раньше", - сказал Виталий в проекте Суспільне Культура "Русифікація в стилі поп".

А потом вспомнил, что первые песни, например, хит "Шекспир" и многие другие, ему говорили петь на русском. Так, по его словам, настаивали продюсеры, потому что были определенные правила и это давало возможность охватить большую аудиторию. Виталий же хотел петь на украинском языке, однако из-за нехватки опыта не смог отстоять собственное мнение.

"Я был молодым активистом. Мне именно нравилась украинская музыка. Я принципиально поставил позицию, что буду петь только на украинском. И я спел "Чорнобривці". А потом в программе "Шанс" меня отдали в руки продюсеру Юрию Никитину. Я ломался, я был ребенком. Мне еще в пример говорили: "Посмотри на Билык, она всегда пела на украинском, я ей также сказал спеть песню "Снег" и смотри, как она зашла, это суперхит". Короче, я на это согласился", - добавил артист.

Однако сейчас творчество Виталия Козловского звучит исключительно на украинском языке и он больше не хочет прислушиваться к мнению других.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева призналась, поет ли на русском за границей.

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