Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, исполняет ли свои русскоязычные хиты за границей. По ее словам, после 24 февраля 2022 года она начала свою карьеру с нуля.
И если многие переводят свои песни на украинский язык, то она решила не тянуть за собой старое, а начать новое. Единственная песня, переведенная с русского на украинский - "Разноцветная". Однако после этого артистка решила работать над новым материалом.
Она добавила, что уже давно отказалась от русскоязычных песен. И даже на концертах за границей она их не исполняет.
"Их невозможно услышать уже давно, фанаты не просят, понимают, что я не сделаю этого. Когда поехала в первый тур, я сказала: "Я знаю, что вы ждете хитов, но поддержите меня, пожалуйста. Все песни будут на украинском". Меня поддержали. Это было год назад", - сказала Додо в интервью Антону Мурафе.
Певица отметила, что бывало такое, что организаторы просили спеть трек "Горит", но она отказалась.
"Был у меня тур по Америке, Европе. И организаторы говорят: "Ну, у нас много русскоязычных". Я говорю: "Ну, хотите - не заказывайте". Я поняла, что русский язык мертв в нашей стране. Это нужно принять, отпустить", - подытожила артистка.
Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые в карьере отменила концерт. Певица отметила, что произошел треш.