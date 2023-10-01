Певица говорит, что поклонники даже не просят спеть русские треки.

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, исполняет ли свои русскоязычные хиты за границей. По ее словам, после 24 февраля 2022 года она начала свою карьеру с нуля.

И если многие переводят свои песни на украинский язык, то она решила не тянуть за собой старое, а начать новое. Единственная песня, переведенная с русского на украинский - "Разноцветная". Однако после этого артистка решила работать над новым материалом.

Она добавила, что уже давно отказалась от русскоязычных песен. И даже на концертах за границей она их не исполняет.

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"Их невозможно услышать уже давно, фанаты не просят, понимают, что я не сделаю этого. Когда поехала в первый тур, я сказала: "Я знаю, что вы ждете хитов, но поддержите меня, пожалуйста. Все песни будут на украинском". Меня поддержали. Это было год назад", - сказала Додо в интервью Антону Мурафе.

Певица отметила, что бывало такое, что организаторы просили спеть трек "Горит", но она отказалась.

"Был у меня тур по Америке, Европе. И организаторы говорят: "Ну, у нас много русскоязычных". Я говорю: "Ну, хотите - не заказывайте". Я поняла, что русский язык мертв в нашей стране. Это нужно принять, отпустить", - подытожила артистка.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые в карьере отменила концерт. Певица отметила, что произошел треш.

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