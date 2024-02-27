Он вспомнил начало своей службы в ВСУ.

Певец Виталий Козловский в 2023 году получил повестку и отправился на фронт защищать Украину от российского нашествия. Он побывал в Донецкой области, где уже много лет продолжаются активные боевые действия.

В программе "Песня моей жизни" он рассказал, что с началом боевых действий имел более 150 концертов в госпиталях, на полигонах, в лесах, полях. Тогда Козловский понял, что его миссия, как артиста, выполнена, теперь нужно сделать больше.

"Когда пришла повестка, я не колеблясь пошел воевать. Меня отправили в Донецкую область, и когда мы однажды вышли на позиции, нас обстреляли. По нам били 2,5 часа с двух позиций, снаряды прилетали в семи метрах от нашего блиндажа. Можете только догадываться, какой ужас мы пережили. Мыши, которые бегали по нам по ночам, утром были контужены. Лесополоса, в которой мы скрывались, была как пустыня", - поделился воспоминаниями Козловский.

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Он добавил, что на ротации, когда он с побратимами приехал в соседнее село, кто-то вспомнил, что он певец и попросил исполнить хотя бы одну песню. Таким образом артист еще и поддерживал боевой дух военных.

Напомним, ранее Виталия Козловского "застукали" в Киеве в компании женщин. Начали распространяться слухи, что он больше не воюет. Однако артист опроверг эти слухи и показал кадры со службы.

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