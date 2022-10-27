Сериал "Моя прекрасная няня" с россиянкой Анастасией Заворотнюк вышел в 2004 году и был очень популярным.

В 2004 году в России выпустили юмористический сериал "Моя прекрасная няня" с Анастасией Заворотнюк. История об молодой женщине из Мариуполя, которая переехала в Москву за лучшей жизнью, тогда полюбилась зрителям.

Это была адаптация американского сериала "Няня", который выходил в 90-х годах. Однако там главная героиня имела еврейские корни, и своего персонажа сыграла без унижений родной страны, чего не скажешь о няне Вике.

Instagram-канал yaktytam фразами из сериала доказал, как актеры унижали Украину.

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"Наш главный редактор посмотрел все серии ситкома и едва не сошел с ума. А еще собрал некоторые из многих десятков упоминаний о Мариуполе, над которым так издевались русские (и который в итоге все же уничтожили)", - сказано в публикации.

Например, в одной из серий продюсер Шаталин сказал: "Вика, вы воруете вещи в магазине, как Украина — российский газ".

Также главная героиня в одной из серий сказала: "Максим Викторович, вашей дочери Маше нужна вышиванка — то ли на праздник присоединения Украины, то ли отсоединения".

Конечно, больше всего шуток было в адрес Мариуполя - города, который по сюжету является для няни Вики родным.

Например, в одной из серий дворецкий Константин пошутил об отеле в Мариуполе.

Также была "шутка" о том, что одноклассница Виктории сбежала из Мариуполя в Москву, и даже вышла замуж для того, чтобы оттуда уехать.

Был эпизод и о Харькове. Так, в Москву приехала подруга Вики, которая мечтает выйти замуж за кого-то из российских столичных бизнесменов, чтобы наконец покинуть украинский город.

Мама и бабушка главной героини планируют выдать Вику замуж за кого-нибудь, а если та не захочет, угрожают отправить обратно в Мариуполь.

Также Мариуполь упоминают как город "криминальных авторитетов".

А момент, где Вика живет в одной квартире с тараканами, героиня описала так: "Прямо как в Мариуполе".

"Сложно поверить, но это слова няни Вики, которую мы смотрели в детстве. Тогда сериал об украинке, покоряющей сердце столичного продюсера, воспринимался совсем по-другому. На самом деле, под историей любви нередко скрывалась ненависть к нашим землям, потому что Украина всегда упоминалась только с негативной стороны", - прокомментировали редакторы yaktytam данный сериал со скрытой пропагандой.

Напомним, дочь "прекрасной няни" Заворотнюк прервала молчание о болезни мамы.

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