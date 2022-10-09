Заворотнюк уже много лет борется с онкологией.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая обрела популярность благодаря роли в комедийном сериале "Моя прекрасная няня", уже много лет бореться с тяжелой формой онкологии.

Звезда прошла уже много курсов химиотерапии, которые не лучшим образом отразились на ее внешности. Друг актрисы Анатолий Демидов рассказал, что "няня Вика" прибавила в весе.

"Анастасия очень набрала вес. Но все, кто ее уже видел в этом состоянии, привыкли. Она тоже к себе такой привыкает", - цитирует Демидова kp.ru. Видео дня

Он добавил, что Заворотнюк на данный момент чувствует себя лучше, однако ее старшая дочь Анна недавно сообщила, что актриса находится на очень серьезном лечении.

Болезнь Анастасии Заворотнюк

Напомним, первые новости о болезни Заворотнюк стали появляться осенью 2019 года. СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна и попала в больницу.

В мае 2020 года впервые официально озвучили диагноз Заворотнюк – глиобластома.

Летом 2021 года друг Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянии. По его словам, у нее нет волос, и она передвигается на коляске.

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