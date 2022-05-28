Анна ответила немногословно. Дочь актрисы заявила, что Анастасия проходит лечение.

Старшая дочь "прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание и ответила на вопрос в своем блоге о состоянии здоровья онкобольной звездной мамы.

Анну спросили в Instagram: "Как ваша мама?". Девушка не стала увиливать от ответа. Отметим, что раньше многочисленные поклонники "няни Вики" не раз "штормили" ее дочь вопросами о здоровье ее мамы.

"Потихонечку, она на серьезном лечении", - коротко ответила Анна Заворотнюк.

Болезнь Анастасии Заворотнюк

Напомним, первые новости о болезни Заворотнюк стали появляться осенью 2019 года. СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна и попала в больницу.

В мае 2020 года впервые официально озвучили диагноз Заворотнюк – глиобластома.

Летом 2021 года друг Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянии. По его словам, у нее нет волос, и она передвигается на коляске.

Вас также могут заинтересовать новости: