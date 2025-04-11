Момент их совместного выступления уже прокомментировали украинцы.

Известная американская группа Twenty One Pilots спела на одной сцене с маленьким украинцем Артемом.

Это произошло во время недавнего концерта коллектива в Берлине. Лидер Twenty One Pilots Тайлер Джозеф пригласил на сцену мальчика из Украины. Они пообщались и певец предложил исполнить вместе их песню "Ride". Интересно, что Артем не растерялся и спел с кумиром на многотысячную аудиторию.

К слову, зрители в зале поддержали маленького украинца аплодисментами. Соответствующее видео с выступления уже попало в TikTok и собрало много положительных комментариев.

Реакция сети

"Боже, как круто, просто плачу"

"Чего я рыдаю? Артем-звездочка"

"Тайлер, Джош, как я вас обожаю, спасибо вам за поддержку и за детство"

"Наши украинские дети должны сиять на сцене, петь, достигать своих мечтаний, а не быть жертвами российской агрессии"

"Мальчик просто невероятный, так радуюсь за него".

К слову, группа Twenty One Pilots неоднократно поддерживала Украину и украинцев. В частности, в прошлом году она выпустила клип на песню "Paladin Strait". Его снял полтавский режиссер Дженсен Ноэн (Евгений Ножечкин). Также до начала полномасштабной войны американские музыканты давали концерт в Украине в рамках тура "The Bandito Tour".

Напомним, ранее известная нидерландская группа Within Temptation поддержала Украину.

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