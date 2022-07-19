Дружба с российской властью позволяет рэперу построить бизнес-империю Black Star.

18 марта 2022 года, почти через месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, рэпер Тимати на концерте ко дню аннексии Крыма призывал гордиться Россией и любить эту страну.

В сюжете проекта FreeДом журналисты проанализировали, какую же позицию занял артист по полномасштабному вторжению России.

"Сейчас это вынужденная мера, принятая руководством страны в ответ на ряд действий, принятых годами ранее вашим руководством. Ситуация в Украине спродюсирована Западом. Мне очень-очень жаль, что мы пришли в эту точку, казалось бы, невозврата. Нужен диалог", — писал он после 24 февраля в своих соцсетях.

Сотрудничество с Кремлем началось у Тимати в 2012 году, когда перед президентскими выборами он принял участие в кампании "Почему я голосую за Путина?". В своих песнях он поддерживает диктатора и его политику против ЛГБТ-сообщества.

Преданность певца не осталась незамеченной: Тимати приглашают на две инаугурации Путина. Дружба с властью позволяет рэперу построить бизнес-империю Black Star. Благодаря поддержке власти он экономит на аренде помещений для своего бизнеса.

Также власти РФ дали добро на то, чтобы именно Тимати заграбастал весьма выгодный бизнес - сеть кофеен, которая осталась после ухода с российского рынка знаменитого "Старбакс’".

"Дружба с Кремлем приносит Тимати немалый доход, поэтому он на стороне власти, а не народа", - подытожили журналисты.

Ранее украинский артист Макс Барских, который ранее запретил использовать свою музыку в РФ, записал новое обращение к российским звездам. Первым под раздачу попал Тимати, который всегда поддерживал президента РФ Владимира Путина.

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