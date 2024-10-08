Украинский певец Игорь Целип в интервью УНИАН рассказал о важности украинского языка и развития украинской музыки, о своем отношении к артистам-беглецам, и о том, есть ли у него протеже.

Благодаря социальной сети TikTok его начали узнавать люди: а также заказывать на корпоративы и свадьбы. Правда, в его творчестве несколько сольных песен, однако он уже написал целый альбом. К слову, певец был участником известного телепроекта "Караоке на майдане", где дошел до финала.

Игорь Целип, который родом из Тернопольской области, в интервью УНИАН рассказал о том, как трудно начинающему артисту выбиться в люди и имеет ли собственное протеже.

Вы являетесь победителем легендарного шоу "Караоке на майдане". Вспомните, как было тогда в 2018?

Давно хотел себя там попробовать, поэтому когда узнал, что будут неподалеку от меня съемки, не задумываясь, поехал.

Я, если честно, даже не думал, что выберут меня как участника, но мне удалось еще и победить. Эмоции тогда переполняли. К слову, удалось обойти оппонента и победить. Без казусов тоже не обошлось. Для меня тогда сказать что-то перед публикой было очень трудной задачей, а тут еще и понимание того, что тебя потом покажут по телевизору, то вообще. Но как-то собрался и все прошло хорошо. Ведущий Игорь Васильевич хороший человек, жаль что мы после этого не виделись.

Расскажите, как связали свою жизнь с музыкой и кому обязаны этим?

Родом я из небольшого, но в то же время очень живописного села Старые Петликовцы, что на Тернопольщине. Когда вспоминаю о детстве, то это всегда улыбка на лице. Оно у меня было очень крутым, и я очень рад, что без гаджетов и в селе. Мне очень повезло с моими родителями, которые изо всех сил старались, чтобы дать мне как можно больше, и очень много сил вложили в мое развитие. Самой большой поддержкой тогда была моя мама. Она приложила очень много усилий для моего развития, за что я ей бесконечно благодарен. Что касается кумиров, то я тогда очень любил слушать Софию Ротару. Так и дальше пошло, первое обучение, а дальше посильная работа над вокальной карьерой.

Каким вы видите будущее украинского шоу-бизнеса в условиях войны? Изменились ли ваши взгляды на это после начала военных действий?

Как по мне, украинский шоу-бизнес сейчас эволюционирует и не может не радовать тот фактор, что в плейлистах украинцев существенно увеличилось количество украинской музыки. Это и мотивирует украинских артистов выпускать больше украиноязычного контента, и в свою очередь развивать украинскую культуру. И я считаю, что будущее украинского шоу-бизнеса именно в качественной украинской музыке, и, наконец, украинское это модно.

Во времена войны, может ли артист оставаться просто артистом? Или вы чувствуете, что имеете большую социальную ответственность перед обществом?

Во время войны каждый человек изменился, а значит изменились и наши обязанности. Сейчас артист - это не просто человек, который поет песни. Это волонтер, лидер мнений, и просто человек, который делает все возможное от себя, чтобы приблизить нашу победу. Любая статусность или регалии сейчас абсолютно несовместимы, когда все переживают тяжелые времена. Однако точно знаю, что каждый, кто поет и творит, должен это делать с пользой, а не просто на этом зарабатывать. Каждый концерт должен нести ценность и поддержку оборонно-социального характера. Только так мы сможем быстрее одолеть московского оккупанта. Еще добавлю, что песня творит будущее, и соответственно когда наши дети, внуки и правнуки будут слышать записи, они поймут, что чувствовал каждый украинец сейчас.

Считаете ли вы, что для успеха в украинском шоу-бизнесе нужны связи с властью или политической элитой?

Так было раньше, однако почему-то я подозреваю, что доля того осталась и по сей день. Здесь трудно сказать, ведь судя по успешным кейсам артистов, практически процентов 90 имели постороннюю помощь и это нормально - или финансовую, или корректные знакомства. Очень много талантливых людей поют в метро, на улицах, однако не факт, что они самостоятельно смогут выбиться в люди, и это печально. Хочу, чтобы творческие люди имели всегда возможность проявить себя, хотя в нынешних суровых реалиях это практически невозможно. Однако я верю, что скоро это изменится. Война также открыла немало новых имен, что не может не радовать. Вообще, как по мне, украинская нация является самой поющей. Сейчас я сам себе продюсер, креативный директор и инвестор.

Чего не хватает, по вашему мнению, украинскому шоу-бизнесу и вообще существует ли он в вашем понимании?

Меня раздражают однообразные и бессодержательные песни, которые в последнее время выпускают псевдоблогеры. Слышал недавно песню "Мамина модница... Блогер или дочь я?" Что-то в этом русле... Ну, это очень низкопробный материал при всем уважении к их семье, даже не знаю, кто это поет. Какую миссию несет эта песня? Возможно я кажусь старым в этом, однако песня должна быть с глубоким смыслом, недаром все песни, которые и по сей день являются хитами, имели запечатленный смысл. А сейчас два куплета, три припева на сезон и все. Или я не прав?

Какие темы вы избегаете в своем творчестве, если такие есть, и почему? Есть ли какие-то табу для вас?

Я считаю, что личная жизнь должна быть паролем. На то, она и личная. Мы все обычные люди, и имеем право на приватность. Я никогда не был гордым с высоко поднятой головой, чем проще, тем лучше. Так и должно быть всегда. Также я не люблю комментировать или агитировать за какую-то ту или иную партию, это не ко времени, и тем более искусственно насаждать людям мнение считаю некорректным.

Есть ли у вас симпатия к какой-то из современных украинских артисток? Если да, кого бы вы отметили и почему?

Лично для меня, за время войны, в Украине появилось немало крутых, профессиональных, талантливых артисток. Мне импонирует творчество Kola. Она сумела практически с нуля создать себя сама. Правда прошло немало времени, но ее настойчивость доказала, что возможно все. Также мне симпатизирует, как женщина - Анна Тринчер, однако она порой бывает крайне вульгарной.

Как относитесь к артистам беглецам, например, Потапу и Виннику? Будут ли они иметь шанс на реабилитацию перед украинским зрителем?

Я негативно и радикально отношусь к этому вопросу. По моему мнению, дно пробито. Несмотря на красивые украиноязычные хиты Винник показал истинное лицо, как страус спрятался в землю. Для меня это низко. Ты или на фронте, или для фронта. Единичные случаи для прессы "аля передал" не пройдут, все видно, все мы под Богом ходим. Про Потапа комментарии излишни, все и так все понимают, хотя как продюсер, когда-то, он был топ. Но время диктует новые реалии.

Что делать с бывшими предателями, такими как Лорак, Асти, Повалий и другие?

Запретить въезд! Вот и все! Радикально? Да. Но другого выхода нет, когда твоя страна теряет цвет нации, а ты прыгаешь голая в кровавых деньгах. Это нормально? Да подавитесь теми деньгами! Совесть и карма все исправит! Мне обидно, когда мое окружение, которое любит свою страну, отдает последний кусок хлеба, а те ш*болды становятся и вымахиваются. Даже не задумываясь, есть ли что поесть, тепло ли в доме их односельчан. Мерзко и точка.

С кем из украинских артистов общаетесь, чье творчество нравится и не нравится?

Имел честь петь на одной сцене, а именно на благотворительных концертах в Италии, с украинскими артистами - Юликом и Панасом Буйным. Очень приятные в общении. Меня, начинающего артиста, приняли очень хорошо, за что я им благодарен. Это люди, которых не испортили ни слава, ни деньги, есть чему у них поучиться. В этом году также имел честь петь на одной сцене в Барселоне с народными артистами Украины Владимиром Гришко и Лесей Горовой. Я горжусь украинской музыкой за исключением глупых словосочетаний "На крыше я". Я думаю, вы понимаете о чем речь. Это низко, это, извините за "французский", по-тупому.

Как к языковому вопросу относитесь? Должны ли публичные люди показывать пример?

Язык играет важнейшее значение, тем более во время войны, ведь он должен объединить нас для победы над врагом, и чем быстрее все наши граждане это поймут, тем быстрее мы сможем победить в этой войне. Мне вспомнилось сейчас видео на котором, ныне уже покойная, Ирина Фарион обращалась к бывшему премьер-министру Украины Азарову. Она спросила его, он политически предвзятый или умственно отсталый, раз не может заговорить на украинском. У меня тоже самый вопрос к части украинцев, которые до сих пор говорят "языком". Неужели трудно понять, что в первую очередь нас идентифицируют в мире по языку. Если, допустим, в Германии вы встретите француза, который будет говорить на немецком, вы подумаете, что это немец или француз? Сейчас большое количество иностранцев заинтересовалось изучением украинского языка, но почему-то это не интересно всем украинцам. Очень жаль, что мы не понимаем до конца, как вот, например, поляки, что именно нас идентифицирует как народ, и ищем все время какие-то оправдания.

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