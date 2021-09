Сейчас артист готовится к выходу нового альбома.

Канадский певец The Weekend еще в прошлом году заявил, что больше не будет номинироваться на премию "Грэмми".

Об этом сообщает Hits Daily Double.

Кажется, он таки сдержит свое обещание. Источники в лейбле Republic подтвердили, что артиста не будут выдвигать на номинацию. При этом он сейчас работает над новым альбомом и уже успел выпустить первую песню, которая получила название Take My Breath.

Стоит отметить, что на решение The Weekend не номинироваться на премию повлияло то, что Американская академия звукозаписи в 2020 году не номинировала его ни на одну статуэтку. При этом его альбом After Hours стал бестселлером, а некоторые песни занимали первые строчки на мировых музыкальных площадках. Кроме того, его песня Blinding Lights провела в первой десятке Billboard Hot 100 целый год. В результате такого решения Американской компании The Weekend обвинил их в коррупции.

Автор: Диана Могилевич