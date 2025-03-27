Skylerr рассказала, как давно знает своего избранника.

Украинская певица Валерия Кудрявец, она же Skylerr, наиболее известная по хитам "Вечорниці", "Три дні", "Чому вона?", которая ранее попала в ДТП, призналась, что больше не одинока. Артистка рассказала о новых отношениях и возлюбленном.

Исполнительница показалась на концерте своего коллеги - артиста Cheev. Впервые на публичное мероприятие звезда пришла со своим бойфрендом. В комментарии для проекта "Ранок у великому місті" она отметила, что сейчас ее сердце занято, но показывать избранника не стала. Участница Нацотбора на "Евровидение-2024" поделилась, что они давно знакомы и не стала раскрывать больше никаких подробностей нового романа.

"С любимым мужчиной (пришла на концерт - УНИАН). Всегда знали друг друга. Я считаю, что сейчас мы не будем это комментировать, я не хочу это комментировать", - сказала знаменитость.

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Skylerr на вопрос журналистки о том, кто ее возлюбленный, коротко ответила: "Самый лучший мужчина в мире!". Однако на кадры певица попала с украинским юристом и бывшим журналистки Рамины Эсхакзай - Евгением Прониным. Он также ранее был и на дне рождении Валерии. В звездных кулуарах уже давно поговаривают, что между ними есть романтическая связь, но официально ни адвокат, ни артистка этого не подтверждали.

К слову, Пронин в течение пяти лет находился в отношениях с Раминой Эсхакзай. Юрист даже сделал предложение блогерше, но они разорвали помолвку. Пара объявила о разрыве в апреле 2023 года. Сейчас журналистка находится в отношениях с военным.

Напомним, ранее 43-летняя Вера Брежнева закрутила новый роман. Украинский блогер рассекретил нового избранника знаменитости и показал его фото в сети. Пока что сама артистка не подтверждала новых отношений после развода с композитором Константином Меладзе.

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