Девушка призналась, что они не были счастливы вместе.

Ведущая и интервьюер Рамина Эсхакзай поделилась подробностями отношений с адвокатом Евгением Прониным. Недавно они сообщили, что расстались, однако называть причину не стали.

Сейчас же Рамина решилась приоткрыть завесу. В своем шоу "30+" она рассказала, что в отношениях с Евгением чувствовала себя одинокой. По ее словам, они практически не проводили времени вместе, а даже если куда-то и выбирались, то Пронин всегда приглашал с собой друзей.

"Я последний год отношений чувствовала себя одинокой. Например, в начале отношений, когда мы ехали на отдых, я думала, что мы едем вдвоем, а он такой: "Я позвал друзей". Затем идем в ресторан – тоже самое. Эти друзья… А я хочу побыть с человеком один на один, я ему когда-то говорила: "Слушай, я понимаю, что ты любишь своих друзей, но я хочу побыть с тобой один на один", - рассказала Рамина.

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Она добавила, что постепенно начала угасать в этих отношениях, как и Евгений. Поэтому они приняли решение расстаться.

"Мы не поссорились, просто мы были несчастны. Я видела, что он угасает, я угасаю, зачем быть вместе!?" – добавила Рамина.

Напомним, Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин были вместе пять лет. Почти два года назад он сделал девушке предложение, однако свадьба так и не состоялась. Об их расставании стало известно в апреле 2023 года.

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