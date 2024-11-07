Известная украинская певица попала в масштабное ДТП на своем новом Porshe

К счастью, с артисткой все хорошо.

Украинская певица SKYLERR попала в масштабное дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Происшествие случилось на Набережном шоссе 6 ноября.

Артистка на своем Porshe Macan столкнулась с еще пятью водителями других автомобилей. Валерия Кудрявец (настоящее имя певицы, - ред) заявила, что она не виновата в этом инциденте.

"Я вижу ваши сообщения. Вижу, что вы узнаете мою машину среди всех тех десяти ночных ДТП в Киеве... К сожалению, вот так иногда не по твоей вине происходят такие вещи. Не знаю, почему именно в такой тяжелый рабочий для меня период я должна это все выгребать... Но как есть. Как говорится – главное живая и здоровая", – поделилась звезда.

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Она добавила, что сейчас пытается прийти в себя и скорее добраться на концерты к своим поклонникам.

"Сейчас пытаюсь себя настроить на то, что так должно было случиться... Должна я была пропустить из-за этого свой поезд, должна была провести так ночь, но пока не очень удается. Главное сейчас как можно скорее добраться к вам на концерты", - добавила Валерия.

Напомним, ранее известный украинский актер Артур Логай попал в аварию.

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