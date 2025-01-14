Коллектив ранее захейтили в сети из-за анонса концертов на русском.

Известная украинская группа из Харькова 5'nizza, участниками которой являются Сергей Бабкин и Андрей Запорожец, сообщили, что выпустят украиноязычную композицию. Произошло это после языкового скандала, в который музыканты вляпались на днях.

Как известно, артисты в январе этого года анонсировали европейский концертный тур в своих соцсетях. Участники группы, которые находятся за рубежом, на русском озвучили даты концертов в феврале этого года и города, в которых они состоятся. Из-за этого на исполнителей посыпался хейт в сети. Их раскритиковали за использование языка агрессора в публичном пространстве и засыпали негативными комментариями.

В частности, пользователи обвинили группу в том, что она работает на российскую аудиторию. Сами певцы, кстати, никак не отреагировали на хейт. Они просто удалили видео из своего Instagram и, можно сказать, быстро "переобулись".

Видео дня

Уже 13 января на странице 5'nizza появился новый ролик с анонсом. Однако на этот раз Бабкин и Запорожец объявили, что выпустят трек на украинском. В видео Сергей и Андрей на украинском языке поют песню о "классных людях". Они не раскрыли, когда именно состоится премьера трека и его название. В подписи к ролику лишь кратко указано на английском: "Coming soon", что в переводе "скоро".

Отметим, что в репертуаре коллектива преобладают русскоязычные треки, которые популярны и за пределами Украины. Хотя участники группы и удалили видео, но в описании их фотоблога есть ссылка на сайт, где можно приобрести билеты на вышеупомянутые концерты.

К слову, Бабкин выехал за границу во время полномасштабного вторжения. Уже более двух лет он с женой и детьми живет в Европе. Ранее они поселились в Германии, однако сейчас точно неизвестно где семья живет. Время от времени артист с женой приезжает в родной Харьков, в частности, это было летом, чтобы выступить в Украине.

Напомним, ранее жена Бабкина рассказала, что их 16-летний сын не будет поступать в вуз в Германии, где сейчас живет. Снежана назвала причины такого решения.

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