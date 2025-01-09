В сети музыкантов обвинили в том, что они работают на аудиторию страны-агрессора.

Известная украинская группа 5'Nizza, участники которой Сергей Бабкин и Андрей Запорожец из Харькова выехали за границу во время войны, попали в скандал в сети. Артистов захейтили из-за общения на русском.

В своем Instagram музыканты анонсировали гастрольный тур в феврале 2025 года. Чтобы сообщить о новых концертах за рубежом, Бабкин и Запорожец записали видео. На ролике Сергей играл на гитаре, а его коллега пел и называл европейские города и даты, в которых состоятся их выступления. Правда, записать видео знаменитости почему-то решили на русском, хотя до этого они поддерживали Украину в войне.

Это не могло не возмутить украинцев в сети. В комментариях они оставили немало вопросов и выразили непонимание, почему украинская группа во время войны в публичном пространстве продолжает использовать русский. Некоторые из пользователей даже предполагает, что коллектив работает на аудиторию страны-агрессора и таким образом пытаются пригласить именно россиян приходить на их концерты:

"Ладно вы выехали, но почему на русском? Или вы теперь российские исполнители? Просто объявите, что вы больше не украинские артисты, и все! Потому что это выглядит жалко"

"Когда-то очень сильно вас любила. Но сейчас - вы просто жалкие. Жаль видеть как когда-то кумиры превращаются в дерьмо"

"А почему не на украинском? Что, боитесь европейским украинцам не будет понятно? Или для русских поете? Не ожидала, аж противно, хоть ваши песни люблю"

"Фу, просто фу. Нет ничего более жалкого и отвратительного от людей, которые презирают сами себя, свою страну. Вы очень хороший пример того, какие последствия имеет столетнее насилование нас россиянами. Они убили в вас все, хоть вы даже не осознаете даже на 1%"

К слову, участники 5'nizza уже не впервые становятся звездами скандалов в сети. В 2023 году они выступали в США с русскоязычной программой, а также их уличили в сотрудничестве с россиянами за рубежом.

Напомним, ранее жена Бабкина показала 14-летнюю дочь и рассказала о важном празднике в семье. Снежана показала, какой они с мужем устроили сюрприз для дочери.

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