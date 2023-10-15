Заднепровский отметил, что у Ступки было большое эго.

Украинский актер много лет был руководителем Театра имени Ивана Франко в Киеве. Актеры, в том числе и Назар Заднепровский, вспоминают о нем как о строгом руководителе, который порой мог даже довести до слез.

"Руководителем он был строгим, сладеньким не был никогда. Бывал и в хорошем настроении, и в плохом… Богдана Сильвестровича вам никто не вспомнит как мягкого человека. Нет-нет! Он был жесткий, даже жестокий. Да-да. Справедлив, иногда несправедлив. Меня не раз доводил до слез. Да разве только я? А Хостикоев, а Бенюк? Они годами ничего не играли в театре", - рассказал Заднепровский в интервью "Обозревателю".

Он добавил, что у Ступки был огромный талант, но эго было не меньшее. По его словам, Богдан Сильвестрович только себя считал гениальным актером, а если кто-то посмел ему перечить или составлять конкуренцию, он очень злился.

Видео дня

"При гениальном таланте там было огромное эго: я, и все. Когда все кругом "какой вы талантливый", то хорошо. А если, например, кто-то скажет: "Я тоже актер хороший" – все. Не дай Бог попасть к нему в немилость. Если кого-то невзлюбил, доставалось по полной. Однако я считаю, что талантливому человеку нужно все прощать за гениальный талант", - добавил Заднепровский.

Чем известен Назар Заднепровский

Назар Заднепровский - украинский актер, сыгравший в таких сериалах как "Слуга народа", "Домик на счастье", "Сумасшедшая свадьба", "Великие Вуйки", "Любовь и блогеры" и других.

Также он является актером Театра имени Ивана Франко. Стоит отметить, что Заднепровский с детства мечтал стать актером, так как родился в семье деятелей искусства.

Вас также могут заинтересовать новости: