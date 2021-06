Маркл не отметила титула герцогини, однако принц Гарри все же указан как Его Королевское Высочество.

СМИ опубликовали информацию о свидетельствое о рождение Лилибет Дианы, новорожденной дочери Меган Маркл и принца Гарри. Отмечается, что там Маркл не указала титул герцогини, однако принц Гарри все же указан как Его Королевское Высочество.

Напомним, 4 июня принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями. Менее чем за месяц западная пресса опубликовала информацию, содержащуюся в свидетельстве о рождении Лилибет Дианы.

Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри поделились новым фото своего сына Арчи

Как пишет TMZ, в свидетельстве о рождении Меган Маркл решила не указывать королевский титул герцогини Сассекской. Ведь в графе "мать" написано: Rachel Meghan Markle (Рэйчел Меган Маркл).

В графе "отец" указано: The Duke of Sussex His Royal Highness (Его Королевское Высочество герцог Сассекский).

Напомним, ранее в сети появилось свидетельство о рождении сына Меган и Гарри Арчи. Там впервые оказалось, что настоящее имя Меган - Рейчел. Также там был указан титул - Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская, принцесса Великобритании.

Впоследствии стало известно, что Меган Маркл тайно убрала свое имя из свидетельства о рождении. В свидетельстве был указан лишь ее титул. Это вызвало резонанс в сети.

Сама герцогиня впоследствии объяснила, что убрать имя ее заставил королевский дворец. Она такого решения якобы не принимала. Но представители дворца опровергли эту информацию: "сертификат был изменен прежним офисом герцога и герцогини Сассекских. Он был изменен, чтобы обеспечить соответствие имени и титула герцогини другим частным документам".

Королевская семья Британии: новости на тему

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко