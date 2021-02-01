В документе герцогиня Сассекская оставила только свой титул.

На днях стало известно, что после рождения сына Арчи, 6 мая 2019 года Меган Маркл убрала свое имя из его свидетельства о рождении.

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл отказались от соцсетейТак, в метрике сначала она была записана, как Рейчел Меган, но оказалось, что примерно через месяц в документ были внесены изменения, которые предусматривали отсутствие имени Маркл. Сейчас в графе матери она указана как "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Муж Меган наоборот добавил слово "принц", завершив титул "Его Королевское Высочество принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский", сообщает ТСН.

Сначала эксперты пришли к выводу, что таким образом Меган хотела отдать дань матери Гарри, принцессе Диане, которая везде использовались только свой титул. Но на самом деле причиной стал королевский дворец.

Как пишет издание Page Six со ссылкой на представителей семьи, такой вариант записи в свидетельстве продиктован королевской семьей.

"Изменение в публичных документах в 2019 году было продиктовано Дворцом, что подтверждается документами высокопоставленных дворцовых чиновников. Этого не требовали ни герцогиня Сассекская, ни герцог Сассекский", - говорится в официальном заявлении супругов.

Также представитель семьи опроверг утверждение, что своими действиями Меган хотела пойти наперекор жене принца Уильяма Кейт, имя которой значится в свидетельствах о рождении всех ее детей.

"Наблюдать, как так называемые "эксперты" решили обманным путем выставить это как семейное "оскорбление" и предположить, что герцогиня странным образом хотела быть безымянной в свидетельстве о рождении своего ребенка или любом другом юридическом документе, было бы просто смешно, если бы это не было так противно", - добавил представитель.

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Автор: УНИАН