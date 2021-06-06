Дочь, которая появилась на свет в пятницу, назвали в честь Елизаветы II и принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка - дочери, которую назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление королевской четы.

Ребенок родился в пятницу, 4 июня, в городе Санта-Барбара (штат Калифорния, США) в 11:40 утра по местному времени. Отмечается, что ребенок и мать чувствуют себя хорошо.

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Девочку назвали в честь ее прабабушки королевы Елизаветы II. Второе имя дали в честь матери принца Гарри принцессы Дианы.

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор является 11-м правнуком королевы и восьмой в очереди на трон.

В благодарственном сообщении на сайте пары Archewell сказано: "4 июня мы были благословлены появлением нашей дочери Лили".

"Она значит для нас больше, чем мы когда-либо могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы получали и со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особенное время для нашей семьи", - сказано в заявлении пары.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поздравления семье в Twitter.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года: церемония прошла в Виндзорском замке. Первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор - родился 6 мая 2019 года.

С апреля прошлого года принц Гарри и его супруга Меган официально прекратили исполнять королевские обязанности. Они не могут больше пользоваться своими королевскими титулами, то есть к ним более не должны обращаться "Ваше королевское высочество". При этом они остались герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранил титул принца, который достался ему при рождении.

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Автор: Александр Топчий