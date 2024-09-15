Первая леди показалась в классическом костюме.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели встречу с известным американским актером Майклом Дугласом в Киеве. Для важного разговора со знаменитостью супруга главы государства выбрала изысканный костюм трендового цвета.

Как известно, 11 сентября артист прибыл в Украину со своим сыном Диланом, чтобы принять участие в Саммите первых леди и джентльменов, который проводила Зеленская. Дуглас был приглашенным гостем на панели "Безопасность детей в семье".

На сайте Офиса Президента указано, что во время встречи актер выразил свое восхищение от Украины и ее народа. Он поражен стойкостью, которую украинцы демонстрируют во время полномасштабного вторжения.

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"Вы - источник вдохновения и прекрасное напоминание нашей стране, что означает демократия, о том, как каждый должен быть ответственным. Демократия - это большая работа для граждан", - подчеркнул Майкл.

На важную встречу со звездой Голливуда Елена пришла в изысканном образе. Зеленская в очередной раз удивила стильным нарядом всех присутствующих. В частности, первая леди выбрала для себя классический костюм самого модного оттенка осени - баклажанового. Костюм она подпоясала тонким ремнем коричневого цвета.

Из украшений жена президента надела только массивные золотые серьги. У нее был сдержанный макияж, а волосы в этот раз Зеленская решила оставить распущенными.

Напомним, ранее Зеленская появилась в стильном образе на День Независимости. Она предстала в вышиванке за 8 тысяч гривен.

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