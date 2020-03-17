MamaRika в новом клипе показала свою тайную свадьбу (фото, видео)

Свадьба прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд). Из присутствующих был только местный тайский житель, который провел таинство обмена клятвами.

Украинская певица MamaRika тайно вышла замуж в Тайланде. Избранником певицы стал Сергей Середа.

"Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", - объясняет MamaRika.

Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд). Из присутствующих был только местный тайский житель, который провел таинство обмена клятвами.

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"Все прошло очень романтично и очень интимно, я прорыдала всю церемонию, - откровенничает певица. – После этого мы очень сблизились и наши отношения стали еще более трепетными и возвышенными. Пришло осознание, что нужно беречь этот дар, который нам подарил Бог".

На невесте было белое кружевное платье в стиле бохо, а на женихе – легкий льняной костюм. Оба провели церемонию и обменялись клятвами вечной любви, стоя босиком на белоснежном песке на берегу Сиамского залива.

Съемки клипа прошли в формате абсолютной спонтанности: по счастливому стечению обстоятельств молодожены узнали, что в то же время в Таиланде будут отдыхать их друзья, которые и выступили режиссерами, операторами и стилистами.

"Нашей маленькой, но очень продуктивной командой, мы в произвольной форме искали локации и съемки проходили без отрыва от медового месяца. Вся магия клипа была в том, что, по сути, ребята просто подглядывали за нами, поэтому все выглядит максимально органично. Мы не пытались быть кем-то и играть роли, поэтому видео вышло таким романтичным и личным. А песня «Maemo» появилась задолго до свадьбы и она стала предвестником нашей церемонии и мы поняли, что все неслучайно", - рассказывает певица.

Главный месседж песни, по словам самой MamaRika: "Мы должны ценить то, что у нас есть в данный момент, и беречь это. А главное – людей рядом. А когда вы досмотрите клип до конца, то увидите небольшую «пасхалочку» - реальный кадр с нашей свадьбы".