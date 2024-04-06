Они с мужем Сергеем Середой на грани разрыва.

На днях украинская певица MamaRika рассказала, что она на грани разрыва со своим мужем Сергеем Середой, с которым воспитывает маленького сына Давида.

Сейчас же она рассказала более детально что произошло в их отношениях. По словам артистки, у них серьезный кризис.

"У нас полная задница сейчас. У нас кризис такого масштаба, которого не было за все девять лет, что мы вместе. У нас очень тяжелый период сейчас. Я уже наплакалась", - рассказала певица в интервью M1.

Видео дня

Она добавила, что они с мужем ездили в Буковель на несколько дней, чтобы попытаться спасти свои отношения. Однако эта поездка обернулась для артистки постоянными слезами.

"Эта поездка нас добила. Впервые за четыре года мы побыли вдвоем, и этот момент нас полностью раскрыл. Когда вы остаетесь впервые за такое долгое время только вдвоем и вам нечего сказать друг другу, потому что оно так наболело, так тяжело. Я в этом Буковеле проревела три дня. Потом три дня прокричала. Это был кошмар, а не поездка", - продолжила певица.

MamaRika говорит, что скрывать разлад в семье не было смысла, потому что внимательные поклонники все равно заметили бы, что они с мужем все реже и реже появляются в соцсетях друг друга.

При этом артистка не планирует просто так сдаваться. Они с Сергеем пошли на терапию.

Напомним, ранее звезда "Бората" объявил о разводе.

Вас также могут заинтересовать новости: