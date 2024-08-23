Ведущая поделилась кадрами из столицы.

Известная украинская ведущая и корреспондентка Лидия Таран впервые за долгое время показалась в Украине. Телезвезда приехала в родной Киев и удивила, как изменилась за время своего отсутствия.

В начале полномасштабного вторжения знаменитость выехала за границу. Вместе с 16-летней дочерью Василисой они переехали во Францию. Там Лидия работает корреспондентом.

Неожиданно ведущая решила приехать на некоторое время на родину, но причину возвращения не раскрыла. В своем Instagram она опубликовала фотографии с прогулки по столице. Заметно, что звезда сменила имидж, теперь у нее короткая стрижка.

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На кадрах вместе с Лидией позировала ее близкая подруга - ведущая Маричка Падалко. Женщины дружат уже более 20 лет. В подписи к фото знаменитость указала, что за время ее отсутствия в Украине многое изменилось, в частности, сын Падалко - крестник Лидии - стал студентом. А также крестный отец Василисы служит в рядах ВСУ.

Корреспондентка поделилась, что они с Маричкой во время встречи говорили о работе. Подруги вспомнили, как долгое время конкурировали между собой, когда работали на разных каналах. Лидия говорит, что тогда и зародилась их дружба.

"Каких-то 20 лет дружбы с Маричкой промелькнули, как несколько оборотов того колеса, что за нами. Крестник стал студентом, крестный отец моей Василины на войне. Такая жизнь, что решили поговорить о работе, а именно о нашей сборной на Олимпиаде в Париже. Когда-то первый оборот нашего колеса дружбы начался с "конкуренции" между спортивными редакциями. Маричка вела "Проспорт", а я "Спорт-Репортер", - отметила Таран.

Напомним, ранее Лидия Таран рассказала о жизни во Франции.

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