Видео начинается словами "как вы спите по ночам"?

Итальянская рок-группа Maneskin, которая одержала победу на Евровидении 2021, записала новый сингл в поддержку Украины. На видео, опубликованном на официальном YouTube-канале группы кадры участников сменяют картины разрушенных городов Украины.

Своим видео Maneskin призвали поклонников со всего мира помочь Украине и беженцам.

"Беженцы в Украине и по всему миру нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос, чтобы требовать действий, и вы тоже можете это сделать. Присоединяйтесь к нам, снимайте свои видеопризывы к миру, чтобы поддержать беженцев, и делайте пожертвование на ForUkraine.com", - написали музыканты в описании.

Напомним, астролог назвала переломную дату, которая несет мир и глобальные перемены.

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