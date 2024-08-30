Актриса Анастасия Нестеренко вышла замуж / фото инстаграм Анастасии Нестеренко

Украинская актриса Анастасия Нестеренко, которая известна по сериалу "Крепостная", вышла замуж. Ее избранником стал звезда фильма "Киборги", а ныне военнослужащий Константин Темляк.

Этой новостью поделились молодожены в Instagram. Они опубликовали фото с росписи, которая была в Харькове. Также влюбленные показали свадебные кольца и официальное свидетельство о браке.

"Люблю. Дай Бог нам мудрости, взаимопонимания и счастливого, светлого будущего", - написали актеры в совместном посте.

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Скриншот поста Анастасии Нестеренко
Свидетельство о браке актеров / фото инстаграм Анастасии Нестеренко
Анастасия и Константин / фото инстаграм Анастасии Нестеренко

К слову, невеста выбрала белое платье с открытыми плечами. Также актриса не надевала на голову фату. Возлюбленный Анастасии был одет в вышиванку и светлые брюки.

Реакция подписчиков

Подписчики и коллеги пары начали поздравлять с новым этапом в жизни и желать им любви.

  • "Счастливые, талантливые и прекрасные. Пусть так будет всегда в любви и согласии"
  • "Поздравляю, невероятные"
  • "Такие же вы красивые"
  • "Поздравляю! Будьте всегда счастливы и влюблены! Пронесите свою любовь и нежность друг к другу сквозь годы"
  • Будьте рядом и будьте спасением друг для друга".

Напомним, недавно украинский актер и звезда сериала "Голова" Дмитрий Гирявец женился и показал свою избранницу.

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