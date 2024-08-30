Украинская актриса Анастасия Нестеренко, которая известна по сериалу "Крепостная", вышла замуж. Ее избранником стал звезда фильма "Киборги", а ныне военнослужащий Константин Темляк.
Этой новостью поделились молодожены в Instagram. Они опубликовали фото с росписи, которая была в Харькове. Также влюбленные показали свадебные кольца и официальное свидетельство о браке.
"Люблю. Дай Бог нам мудрости, взаимопонимания и счастливого, светлого будущего", - написали актеры в совместном посте.
К слову, невеста выбрала белое платье с открытыми плечами. Также актриса не надевала на голову фату. Возлюбленный Анастасии был одет в вышиванку и светлые брюки.
Реакция подписчиков
Подписчики и коллеги пары начали поздравлять с новым этапом в жизни и желать им любви.
- "Счастливые, талантливые и прекрасные. Пусть так будет всегда в любви и согласии"
- "Поздравляю, невероятные"
- "Такие же вы красивые"
- "Поздравляю! Будьте всегда счастливы и влюблены! Пронесите свою любовь и нежность друг к другу сквозь годы"
- Будьте рядом и будьте спасением друг для друга".
Напомним, недавно украинский актер и звезда сериала "Голова" Дмитрий Гирявец женился и показал свою избранницу.