Пара вместе уже несколько лет.

Экс-супруга украинского певца Виктора Павлика - Лариса Созаева - впервые показала своего нового избранника и рассказала, как начался их роман.

51-летняя женщина отметила, что после развода и потери единственного сына Павла не могла оставаться одна. Поэтому однажды она решила зарегистрироваться на сайте знакомств. Именно там ей посчастливилось встретить мужчину, которого зовут Константин.

"Мужчина, с которым я сейчас живу, - инженер-строитель. Мы начали встречаться за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. Очень правдивый, честный и патриотичный человек. Человек слова, я бы сказала. То есть это, пожалуй, абсолютный идеал для женщины. А еще хороший хозяин. Буду откровенной: если бы была одинока, мне было бы очень трудно. Сейчас со мной мужчина, который вселяет надежду", - призналась Лариса в интервью OBOZ.UA.

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Женщина также добавила, что сейчас не поддерживает никаких связей с бывшим Виктором Павликом. Она подчеркнула, что не исключает возможности еще раз выйти замуж, о чем сказала так:

"Я женщина молодая! Знаете в этом плане я самоуверенная, то есть очень верю в себя, что я хороший человек и не должна быть сама".

К слову, Виктор Павлик и Лариса Созаева прожили вместе 20 лет, а потом скандально развелись. У них был общий сын Павел, который в 21 год умер от онкологии.

Напомним, недавно новая жена Павлика - Екатерина Репяхова - призналась, чем завершился раздел имущества с бывшей мужа.

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