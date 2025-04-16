Новая часть осталась без некоторых актеров, но зрителей ждут новые герои.

Три подруги из культового фильма "Секс в большом городе" Кэрри, Миранда и Шарлотта снова возвращаются. Стриминговый сервис Max выпустил первый трейлер третьего сезона сериала "И просто так", а также назвал дату выхода сиквела.

Новый сезон будет состоять из 12 серий. Главная героиня Кэрри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер, погружается в мир романтики и возрождает роман с Эйданом (Джон Корбетт). Как известно, их история была изображена еще в прошлом сезоне. Тогда между ними снова вспыхнула искра после длительных недоразумений из-за расстояния.

Миранда (Синтия Никсон) начинает работать на новой работе, а также у нее начинается новый этап в личной жизни. Шарлотта (Кристин Дэвис) узнает, что у ее дочери новый роман. Женщины, как и раньше, собираются вместе на обеды, обсуждают мужчин и свои насущные проблемы.

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В продолжении "И просто так" не появится небинарный стендап-персонаж Сара Рамирес (Че Диас). Причиной стал сюжет. Дело в том, что Миранда и Че расстались в конце прошлого сезона. Также участия в сериале не будет принимать Ниа Уоллес (Карен Питтман). Она покинула проект из-за проблем с графиком, который не сходился со съемочными днями.

Однако зрителей ждут новые герои. Рози О'Доннелл сыграет в третьем сезоне Мэри. К актерскому составу также присоединились Патти Люпон, Мехкад Брукс, Джонатан Кейк ("Отчаянные домохозяйки"), Логан Маршалл-Грин ("Прометей"), Себастьяно Пигацци и Долли Уэллс.

Второй сезон завершился в августе 2023 года. А продолжение картины станет доступным к просмотру уже 29 мая этого года.

Как известно, прошлый сезон завершился тем, что Кэрри решила отказаться от своей квартиры на Верхнем Ист-Сайде, в которой она жила еще в фильме "Секс в большом городе". Туда она вернулась в первом сезоне после смерти своего мужа Бига (Крис Нот).

Перед переездом в Грамерси-парк она устроила последнюю вечеринку в этой квартире. Там героиня попрощалась с Эйданом, который попросил ее подождать его пять лет, чтобы он мог позаботиться о своих детях дома в Вирджинии.

Напомним, ранее вышел первый трейлер "Эддингтона" от режиссера "Солнцестояния" Ари Астера. Главные роли в фильме сыграли Хоакин Феникс и Педро Паскаль. Выход фильма в прокат запланирован на июль 2025 года.

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