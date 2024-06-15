Мужчина не мог сдержать слез, когда рассказывал об этой ситуации.

Американский актер Кевин Спейси, который известен по сериалу "Карточный домик", рассказал о финансовых трудностях.

Оказалось, что мужчина находится на грани банкротства. Много денег актер потратил на судебные процессы по обвинению в сексуальном насилии. Поэтому сейчас его дом в Балтиморе выставлен на аукцион и он боится остаться без крыши над головой.

"Я не совсем уверен, где я буду жить сейчас, но я был в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать там "Карточный домик", - сказал актер со слезами на глазах журналисту Пирсу Моргану.

Что известно о Кевине Спейси

Актер Кевин Спейси был дважды лауреатом кинопремии Оскар. Известен по фильмам "Обычные подозреваемые", "Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла" и другим киноработам.

В 2017-м Кевин сделал каминг-аут. Позже его обвинил актер Энтони Рэпп в сексуальном насилии. Из-за этого участие Спейси в съемках сериала "Карточный домик" было отменено. Однако суд обязал актера заплатить почти $31 млн киностудии MRC, которая снимала этот сериал, из-за нарушения условий контракта.

В прошлом году Спейси выдвинули 9 обвинений в сексуальных преступлениях другие мужчины, которые якобы стали жертвами его поведения. Актер отрицал свою причастность к этим инцидентам и позже был оправдан по всем обвинениям.

Напомним, ранее Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Узбекистане.

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