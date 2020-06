Келли Кларксон разводится с мужем после семи лет брака - СМИ

Келли Кларксон шокировала поклонников грустным известием.

Американская певица, исполнительница хита Because of you Келли Кларксон разводится со своим супругом Брандоном Блэкстоком, который является музыкальным менеджером.

Пара прожила в официальном браке семь лет, передает The Blast.

По данным издания, исполнительница 4 июня подала на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса. О причине разрыва отношений пока ничего неизвестно. При этом ни сама пара, ни ее представители пока не комментируют данную информацию.

