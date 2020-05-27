Агата Муцениеце прокомментировала развод со звездой "Мажора" Прилучным

Ранее актриса рассказывала, что её брак с Прилучным дал трещину по причине того, что они перестали понимать друг друга.

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала развод со звездой "Мажора" Павлом Прилучным.

Агата рассказала о крахе отношений на личной странице в соцсети.

"И я, и Паша — люди публичные. Мы регулярно делились с поклонниками счастливыми моментами своей семейной жизни, и думаю, было бы нечестно скрыть от них факт расставания... Кроме того, лучше сообщу об этом я, нежели потом буду читать о себе всякие небылицы", - отметила актриса.

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В разгар споров супругов некоторые их знакомые тоже стали невольно посвящены в подробности. Коллега Муцениеце Дмитрий Нагиев поддержал женщину.

"Мне с Димой очень комфортно. Близко его не знаю, но всегда восхищалась: человек умудряется столько лет удерживаться на вершине шоу-бизнеса. Взлететь-то могут многие, а вот закрепиться получается далеко не у всякого. Узнав, что мы с Пашей разводимся, Нагиев сказал: "Развод продлевает жизнь". Я его слова запомнила", — поделилась Агата.

Напомним, ранее актриса рассказывала, что её брак с Прилучным дал трещину по причине того, что они перестали понимать друг друга.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились в 2011 году в разгар совместных съёмок в сериале "Закрытая школа". В семье двое детей – сын Тимофей и дочь Мия.

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