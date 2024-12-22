Певица Екатерина Бужинская наслаждается зимними каникулами вместе с семьей. Она поделилась с поклонниками в Instagram уютными кадрами из семейного путешествия.
На видео, опубликованном певицей, она вместе с семилетними двойняшками Катей и Дмитрием весело проводит время на фоне заснеженных гор. Одетые в теплые лыжные костюмы, они танцуют, обнимаются и наслаждаются зимней сказкой.
Реакция соцсетей:
- "Екатерина, как выросли ваши детки!"
- "Какие красивые!"
- "Такие хорошенькие! В каком уголке мира такая зима?"
- "Ой, какие вы классные!"
- "Какие красивые, счастливые вместе!"
- "Хорошая Екатерина и классные дети!"
- "Какие вы красивые!"
- "Очаровательны!"
- "Очень выросли ваши дети!"
- "Очень милые!"
Кто такая Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская - известная украинская певица, народная артистка Украины. Она получила известность благодаря победе на конкурсе "Славянский базар" в 1998 году. Ее репертуар включает песни на разных языках, среди которых украинский, русский, английский, итальянский, испанский.
Напомним, Катя Бужинская показала хроники войны в новом клипе.