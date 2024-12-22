Певица рассказала, что очень ценит такие моменты.

Певица Екатерина Бужинская наслаждается зимними каникулами вместе с семьей. Она поделилась с поклонниками в Instagram уютными кадрами из семейного путешествия.

На видео, опубликованном певицей, она вместе с семилетними двойняшками Катей и Дмитрием весело проводит время на фоне заснеженных гор. Одетые в теплые лыжные костюмы, они танцуют, обнимаются и наслаждаются зимней сказкой.

Реакция соцсетей:

"Екатерина, как выросли ваши детки!"

"Какие красивые!"

"Такие хорошенькие! В каком уголке мира такая зима?"

"Ой, какие вы классные!"

"Какие красивые, счастливые вместе!"

"Хорошая Екатерина и классные дети!"

"Какие вы красивые!"

"Очаровательны!"

"Очень выросли ваши дети!"

"Очень милые!"

Кто такая Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская - известная украинская певица, народная артистка Украины. Она получила известность благодаря победе на конкурсе "Славянский базар" в 1998 году. Ее репертуар включает песни на разных языках, среди которых украинский, русский, английский, итальянский, испанский.

Напомним, Катя Бужинская показала хроники войны в новом клипе.

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