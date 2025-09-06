Сегодня ее дочери празднуют День рождения.

Украинская певица Камалия публично поздравила своих дочерей Арабеллу и Мирабеллу с двенадцатым днем рождения.

В субботу, 6 сентября, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото с девочками, дополнив пост трогательными словами. Камалия написала, что очень любит и гордится своими детьми:

"С Днем рождения, мои самые любимые принцессы Арабелла и Мирабелла! Мои девочки, вы - мое сердце, моя гордость и самое большое счастье в жизни. Каждый ваш смех - это музыка, каждый взгляд - солнце, каждый день рядом с вами - настоящее чудо. Я бесконечно вами горжусь, люблю до бесконечности и благодарю судьбу за то, что подарила мне вас!".

Подписчики певицы присоединились к поздравлениям, пожелав детям счастливой жизни, крепкого здоровья и мирного неба, а также сделали им множество комплиментов.

Семья Камалии

Как известно, в 2003 году Камалия вышла замуж за британско-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура. За 10 лет у супругов родились две дочери. Мужчина также имеет двух взрослых детей - Армана и Таню - от предыдущего брака.

После примерно 20 лет брака Камалия и Захур разошлись. Развод был официально объявлен в 2023 году, при этом они заявили, что будут оставаться совместными родителями для своих дочерей.

