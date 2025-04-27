Украинский певец и лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, выступающий под сценическим именем Фагот, вернул из-за границы сына.
Артист признался, что 14-летний Никита после начала полномасштабной войны находился в Австралии. Однако парень очень хотел домой и просил звездного отца помочь ему вернуться. И теперь Фагот наконец выполнил желание сына и он уже в Украине.
"Когда начался главный кипиш, он прожил год в Австралии. Потом молился, чтобы вернуться в Украину. И вернулся - учится здесь", - отметил Олег в комментарии ТСН.ua.
Певец также добавил, что Никита планирует получать высшее образование в родной стране и уже даже выбрал для себя учебное заведение.
"Выбрал лицей, который ему очень нравится. Он у меня математик", - подчеркнул Фагот.
Что известно о личной жизни Олега Михайлюты
Сына Фаготу родила журналистка Анастасия, с которой артист недолго был в отношениях. Однако он активно участвует в воспитании Никиты и пытается поддерживать дружеское общение с бывшей. Сейчас Олег Михайлюта уже более 10 лет в отношениях с известным украинским дизайнером Ольгой Навроцкой. Однако влюбленные не заключали официальный брак и у них нет общих детей.
Напомним, ранее Елена Кравец ответила, планирует ли выезжать за границу с младшими детьми во время войны.