Певец Слиман Небчи на музыкальном конкурсе исполнит песню о любви.

Франция рассекретила имя артиста, который будет представлять страну на масштабном песенном конкурсе "Евровидение - 2024".

Счастливчиком стал Slimane. На конкурсе песен в этом году артист споет по-французски о любви. Его композиция "Mon Amour" является своеобразным посвящением всем тем, кто умеет чувствовать и дарить любовь.

Чем известен Слиман Небчи

Настоящее имя французского певца алжирского происхождения-Слиман Небчи. В творческом активе имеет альбом и девять синглов.

Slimane начал карьеру с публикации авторских песен в сети. Впоследствии было участие в ряде музыкальных телевизионных конкурсов. В 2015 году артист получил роль во французском мюзикле Мария-Антуанетта и кавалер де Мезон-Руж в постановке Дидье Барбелевьена.

Что известно о "Евровидении-2024"

Громкая победа певицы Loreen на конкурсе в 2023 году передала эстафету Швеции, которая в 2024 году будет встречать гостей-артистов со всего мира. Известно, что музыкальный конкурс состоится в Мальме. Интересно, что город уже третий раз принимает выдающееся событие.

Масштабный музыкальный конкурс начнется с первого полуфинала 7 мая, после чего состоится второй полуфинал 9 мая. А большой финал, в котором будет определен победитель, запланирован на 11 мая.

Напомним, что стало известно, кто в Украине примет участие в Нацотборе на "Евровидение-2024".

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