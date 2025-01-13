Елена Светлицкая поблагодарила бывшего за время, прожитое вместе.

Украинская актриса Елена Светлицкая, известная по ролям в картинах "Формула любви", "Мавки", "Алмазная корона", сообщила, что развелась с мужем. Артистка раскрыла подробности разрыва и поблагодарила экс-возлюбленного за все, что между ними было.

Звезда более 10 лет состояла в отношениях с Николаем Светлицким, из которых девять - в браке. У супругов есть две дочери. Подписчики звезды уже давно подозревали, что у пары не все в порядке в отношениях, поскольку они перестали делиться семейным контентом в сети. А 13 января Елена подтвердила слухи и объявила о разводе в своем Instagram.

По словам Елены, они уже долгое время не вместе, но молчали об этом, поскольку документы о разводе получили только сегодня. Пара пыталась спасти брак, но, к сожалению, им это не удалось. Несмотря на разрыв, они остались в хороших отношениях. Их разрыв обошелся без скандалов.

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"Мы больше не вместе! Уже давно мы перестали существовать как пара. Мы пытались все сохранить. Десятки часов разговоров, если не сотни. Слезы, боль, смех от воспоминаний, благодарность, много благодарности... Мы остаемся лучшими друзьями, родителями для наших детей и идеальными бывшими. Потому что никакой грязи, хайпа и интриг здесь не будет", - написала Светлицкая.

Она поблагодарила экс-возлюбленного за годы, прожитые вместе, и дочерей. А также добавила, что они больше не могли разрушать свои отношения на глазах у детей, поэтому решили, что отдельно им будет лучше.

"Это были невероятные 10 лет вместе - для нас семья всегда была опорой, главной ценностью. Поэтому сказать, что нам не больно - будет полным бредом. Но еще больнее смотреть, как мы все разрушаем на глазах у наших детей. Поэтому наша история подходит к концу. Светлицкий, спасибо за фамилию! И за этих невероятных малышей. Я была счастлива. Дальше будет..." - добавила актриса.

Также Елена поделилась кадром, на котором они с Николаем держат документ о расторжении брака. На коллаже еще было фото со дня их бракосочетания. Артистка в шутку написала: "Даже не знаю где мы более радостные - в начале или в конце".

Напомним, Елена Светлицкая еще раньше рассказывала о кризисе в браке с мужем. А сейчас стало известно, что им не удалось пережить сложный период. Тогда звезда отмечала, что на их брак негативно повлияла война.

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